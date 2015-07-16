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ColorSchaffWPRTrendCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorSchaffWPRTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffWPRTrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorSchaffRVITrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffRVITrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffMomentumTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.Exp_ColorSchaffMFITrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffMFITrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffMFITrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.