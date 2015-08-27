CodeBaseSeções
ColorSchaffRSITrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador ColorSchaffRSITrendCycle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (timeframe)

O indicador requer o arquivo ColorSchaffRSITrendCycle.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorSchaffRSITrendCycle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13448

