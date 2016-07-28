CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorSchaffRSITrendCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
641
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorSchaffRSITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorSchaffRSITrendCycle_HTF Indikator

Abb.1. Der ColorSchaffRSITrendCycle_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13448

ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF ColorSchaffMomentumTrendCycle_HTF

Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorSchaffMFITrendCycle_HTF ColorSchaffMFITrendCycle_HTF

Der ColorSchaffMFITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorSchaffRVITrendCycle_HTF ColorSchaffRVITrendCycle_HTF

Der ColorSchaffRVITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF

Der ColorSchaffTriXTrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.