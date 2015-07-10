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ColorXATR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorXATR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorXATR.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorXATR_HTF
ColorXRSXCandle
Индикатор XRSX в свечном виде.ColorXCCXCandle
Индикатор XCCX в свечном виде.
ColorSchaffRSITrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами RSI.ColorSchaffMomentumTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами Momentum.