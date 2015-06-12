CodeBaseРазделы
Exp_CenterOfGravityOSMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Эксперт Exp_CenterOfGravityOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы CenterOfGravityOSMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения скользящей средней.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CenterOfGravityOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

ColorZerolagTriX ColorZerolagTriX

Этот аналог осциллятора TriX формирует свои показания, используя пять индикаторов Triple Exponential Moving Averages Oscillator.

TriXCloud TriXCloud

Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора TriX, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

Coppock Coppock

Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи.

WRB WRB

Индикатор определяет и помечает WRB — очень длинные бары (Wide Range Bars) или свечи с длинными телами (Wide Range Bodies).