Exp_ColorZerolagTriX - Experte für den MetaTrader 5

Der Exp_ColorZerolagTriX Expert Advisor steigt in den Markt ein, wenn die Wolke des ColorZerolagTriX Indikators ihre Farbe ändert. Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und der Oszillator seine Signallinie gekreuzt hat.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorZerolagTriX.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Trade Beispiele am Chart

Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13214

