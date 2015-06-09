Индикатор CenterOfGravityOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор RSICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой.

Этот аналог осциллятора RVI формирует свои показания, используя четыре индикатора Relative Vigor Index.