コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Rainbow_Clouds - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
715
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
rainbow_clouds.mq5 (10.93 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

クラウド指標のグループとして実装された移動平均のファン

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　Rainbow_Clouds指標

図1　Rainbow_Clouds指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13065

CMO_HTF CMO_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCMO指標

CMxTrend_x10 CMxTrend_x10

CMxTrend_x10指標は10つの時間枠からのCMxオシレータのポジションを示します。

Rainbow_Clouds_HTF Rainbow_Clouds_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRainbow_Clouds指標

統計関数 統計関数

時系列を記述する値の計算を可能にする統計関数のセット