無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Rainbow_Clouds - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 715
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
クラウド指標のグループとして実装された移動平均のファン
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 Rainbow_Clouds指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13065
CMO_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCMO指標CMxTrend_x10
CMxTrend_x10指標は10つの時間枠からのCMxオシレータのポジションを示します。
Rainbow_Clouds_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRainbow_Clouds指標統計関数
時系列を記述する値の計算を可能にする統計関数のセット