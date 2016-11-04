コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Gaus_MA_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Gregory A. Kakhiani

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ Gaus_MA 指標。

Gaus_MA指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK1=1.5;  // 2乗フィルタ係数1
input double dK2=2.5;  // 2乗フィルタ係数2

標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標の3レベルが取得されます。

  1. 弱 - 点なし
  2. 中 — 小さな色付きの点
  3. 強い — 大きな色付きの点

図1　Gaus_MA_StDev指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12935

