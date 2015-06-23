CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Gaus_MA_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1377
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Gregory A. Kakhiani

O indicador Gaus_MA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador Gaus_MA está entre os valores dos parâmetros dK1 e dK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção atualizada da tendência.

input double dK1=1.5;  // Сoeficiente filtro da lei quadrática 1
input double dK2=2.5;  // Сoeficiente filtro da lei quadrática 2

Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação de força da tendência:

  1. Fracas - sem pontos;
  2. Médio - pequenos pontos coloridos;
  3. Fortes - grandes pontos coloridos.

Fig.1. O indicador Gaus_MA_StDev

Fig.1. O indicador Gaus_MA_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12935

BBflat_sw_HTF BBflat_sw_HTF

O indicador BBflat_sw com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Bezier_HTF Bezier_HTF

O indicador Bezier com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

ATRratio_HTF ATRratio_HTF

O indicador ATRratio com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

ATR_MA_Oscillator_HTF ATR_MA_Oscillator_HTF

O indicador ATR_MA_Oscillator com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.