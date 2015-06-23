Autor real:

Gregory A. Kakhiani

O indicador Gaus_MA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador Gaus_MA está entre os valores dos parâmetros dK1 e dK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção atualizada da tendência.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação de força da tendência:

Fracas - sem pontos; Médio - pequenos pontos coloridos; Fortes - grandes pontos coloridos.

Fig.1. O indicador Gaus_MA_StDev