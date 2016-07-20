Der TrailCD Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Indikatordatei TrailCD.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der TrailCD_HTF Indikator