Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TrailCD_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 684
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der TrailCD Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei TrailCD.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der TrailCD_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12928
Begin_Trend_v02_HTF
Der Begin_Trend_v02 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.2pbIdealXOSMA_HTF
Der 2pbIdealXOSMA Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
Bezier_HTF
Der Bezier Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.BBflat_sw_HTF
Der BBflat_sw Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.