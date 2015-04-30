Смотри, как бесплатно скачать роботов
TrailCD_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1687
Индикатор TrailCD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TrailCD.mq5.
Рис.1. Индикатор TrailCD_HTF
Begin_Trend_v02_HTF
Индикатор Begin_Trend_v02 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TrailCD
Индикатор cхождения/расхождения быстрого и медленного тралов.
BBflat_sw_HTF
Индикатор BBflat_sw с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Bezier_HTF
Индикатор Bezier с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.