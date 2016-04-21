und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candle Movement Monitoring - Indikator für den MetaTrader 4
998
Die rote Farbe des Indikators zeigt, dass die vorherige Kerze eine negative Kerze ist und die lime Farbe eine positive Kerze gibt.
Die rote Farbe der Zahlen der Tabelle sagt "jetzt" aus, dass die Bewegung der Kerze die maximale Bewegung erreicht hat und lime Farbe zeigt, dass die Bewegung die durchschnittliche Kerzenbewegung erreicht.
Um die Tabelle zu verschieben, drücken Sie die Taste "M" für 1-2 Sekunden, nach dem die "M" taste wieder losgelassen wurde, klicken Sie mit der Maus auf den gewünschten Bereich.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12709
