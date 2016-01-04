CodeBaseРазделы
Индикаторы

Candle Movement Monitoring - индикатор для MetaTrader 4

MasKabul
Красный цвет индикатора показывает, что предыдущая свеча закрылась в отрицательной зоне, зеленый - что свеча закрылась на положительной территории.

Красный цвет цифр в таблице "now" показывает, что свеча двигалась с максимальной интенсивностью, салатовый - что свеча изменялась со средней скоростью.

Чтобы перейти к таблице данных, нажмите клавишу M на 1 - 2 секунды, затем отпустите и кликните мышью на выбранную область.

Отображение движения предыдущей свечи.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12709

