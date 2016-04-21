Autor:

Inovance

Müheloses speichern von Indikatorwerten und Zeitwerte wie High, Low, Close und Volume in eine CSV-Datei. Um die gespeicherten Dateien zu finden öffnen Sie das MetaTrader4 Datenverzeichnis, öffnen Sie den Ordner "MQL4" den Ordner "Files".

Es werden sowohl alle historischen Daten in Ihrem Diagramm und die Wertänderung mit jedem neuen Tick erfasst.

um es zu Verwenden:

Geben Sie Ihre Indikatorperiode an; Umbenennen des Indikatorpuffers; Definieren Sie Ihre Indikatoren; Die Spaltenüberschriften benennen; Indikatorpuffer identifizieren um in die Datei zu schreiben; Enjoy!

Beispiel: