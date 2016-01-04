Ставь лайки и следи за новостями
Indicator Values to CSV - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- Inovance
- Просмотров:
- 3619
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор:
Inovance
Простое сохранение значений вашего индикатора и данных по Open, High, Low, Close, Volume в csv-файл. Чтобы найти сохраненные файлы, откройте каталог MetaTrader4, в нем папку MQL4, а в ней - папку "Files".
В ней сохраняются все исторические данные вашего графика и изменение значений с каждым новым тиком.
Инструкция по использованию:
- введите периоды вашего индикатора;
- переименуйте буферы индикатора;
- определите показатели, которые будут выводиться в таблице;
- дайте заголовки колонкам;
- назначьте буферы индикатора для записи файла.
- Приятного использования!
Пример:
