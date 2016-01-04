CodeBaseРазделы
Индикаторы

Indicator Values to CSV - индикатор для MetaTrader 4

Inovance
Опубликовал:
Inovance
Просмотров:
3619
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Inovance

Простое сохранение значений вашего индикатора и данных по Open, High, Low, Close, Volume в csv-файл. Чтобы найти сохраненные файлы, откройте каталог MetaTrader4, в нем папку MQL4, а в ней - папку "Files".

В ней сохраняются все исторические данные вашего графика и изменение значений с каждым новым тиком.

Инструкция по использованию:

  1. введите периоды вашего индикатора;
  2. переименуйте буферы индикатора;
  3. определите показатели, которые будут выводиться в таблице;
  4. дайте заголовки колонкам;
  5. назначьте буферы индикатора для записи файла.
  6. Приятного использования!

Пример:

CSV file screenshot

