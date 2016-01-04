Автор:

Inovance

Простое сохранение значений вашего индикатора и данных по Open, High, Low, Close, Volume в csv-файл. Чтобы найти сохраненные файлы, откройте каталог MetaTrader4, в нем папку MQL4, а в ней - папку "Files".

В ней сохраняются все исторические данные вашего графика и изменение значений с каждым новым тиком.

Инструкция по использованию:

введите периоды вашего индикатора; переименуйте буферы индикатора; определите показатели, которые будут выводиться в таблице; дайте заголовки колонкам; назначьте буферы индикатора для записи файла. Приятного использования!

Пример: