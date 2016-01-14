コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Indicator Values to CSV - MetaTrader 4のためのインディケータ

Inovance | Japanese English Русский Español Deutsch
発行者:
Inovance
ビュー:
1580
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

制作者：

Inovance

このインディケータは、終値、始値、高値、安値やその他インディケータ値のデータをCSV形式でファイルに保存します。保存したファイルを見つけるために、\MQL4\Files\フォルダを開いて下さい。

ここで全ての履歴データが保存されます。

使用説明書:

  1. 時間軸を入力してください。
  2. 指標バッファの名前を変更してください。
  3. 必要なデータの表示を設定してください。
  4. 列に名前をつけて下さい。
  5. ファイルに書かれる指標バッファを選択して下さい。
  6. お楽しみください!

例:

CSV file screenshot

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12697

Average of ATR Average of ATR

Average of ATR (AATR)とは、簡単なのに効果的な価格アクション戦略をベースにしたインディケータです。

指定されたタイプのオブジェクトを一括削除 指定されたタイプのオブジェクトを一括削除

このスクリプトは全ての指定されたタイプのオブジェクトを一括削除します。

Market Data to CSV Market Data to CSV

このインディケータは、各ティックごとのために終値、始値、高値、安値などのような定義済の履歴データをCSV形式でファイルに保存します。

ForexLine ForexLine

インディケータForexLineは、買いシグナル（青色の線）、または売りシグナル（赤色の線）を出します。