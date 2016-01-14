制作者：

Inovance

このインディケータは、終値、始値、高値、安値やその他インディケータ値のデータをCSV形式でファイルに保存します。保存したファイルを見つけるために、\MQL4\Files\フォルダを開いて下さい。

ここで全ての履歴データが保存されます。

使用説明書:

時間軸を入力してください。 指標バッファの名前を変更してください。 必要なデータの表示を設定してください。 列に名前をつけて下さい。 ファイルに書かれる指標バッファを選択して下さい。 お楽しみください!

例: