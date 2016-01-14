無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Indicator Values to CSV - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者：
Inovance
このインディケータは、終値、始値、高値、安値やその他インディケータ値のデータをCSV形式でファイルに保存します。保存したファイルを見つけるために、\MQL4\Files\フォルダを開いて下さい。
ここで全ての履歴データが保存されます。
使用説明書:
- 時間軸を入力してください。
- 指標バッファの名前を変更してください。
- 必要なデータの表示を設定してください。
- 列に名前をつけて下さい。
- ファイルに書かれる指標バッファを選択して下さい。
- お楽しみください!
例:
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12697
