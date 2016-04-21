und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Average of ATR - Indikator für den MetaTrader 4
Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 4. ATR wurde bekannt als Markt Volatilität Indikator, ATR bringt einen Einblick auf die Stärkebedingungen des Marktes innerhalb der angegebenen Periode.
Average of ATR (AATR) ist ein einfacher aber effektiver Indikator um Preisaktionen zu bestätigen. Es Vergleicht ATR mit seinem eigenen Durchschnitt.
Bestätigung-Regel ist einfach, für Preis-Aktion zu scannen, wenn die ATR-Linie durchfahren bis from below Average von ATR oder Bestellung auf dieser Zeit basierend auf Ihr Signal nehmen.
