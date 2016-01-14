無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Average of ATR - MetaTrader 4のためのインディケータ
MetaTrader 4用のインディケータです。ATRはボラティリティの目印として利用されます。このインディケータは、指定された期間内の相場の状態を分からせます。
Average of ATR (AATR)とは、簡単なのに効果的な価格アクション戦略をベースにしたインディケータです。インディケータはATR値とATRの平均値を比較します。
確認ルールは簡単: ATR線がその平均線を超える場合は、注文を開始するタイミングです。
