MetaTrader 4用のインディケータです。ATRはボラティリティの目印として利用されます。このインディケータは、指定された期間内の相場の状態を分からせます。

Average of ATR (AATR)とは、簡単なのに効果的な価格アクション戦略をベースにしたインディケータです。インディケータはATR値とATRの平均値を比較します。

確認ルールは簡単: ATR線がその平均線を超える場合は、注文を開始するタイミングです。