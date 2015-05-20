CodeBaseSecciones
Momentum_DiverSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
984
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

olegok83

Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores Momentum en los extremos de las últimas cinco barras.

La formación de señales tiene lugar al surgir la divergencia entre los dos osciladores (el rápido (fast) y el lento (slow)) y la combinación de velas correspondiente, como en la imagen:

Fig. 1. Algoritmo de formulación de las señales

Fig.2. Indicador Momentum_DiverSign

