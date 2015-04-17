请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
olegok83
一款信号量指标使用两条 RSI 振荡器最后五根柱线极值点之间的背离。
当两个振荡器背离时(快与慢)，以及有适当的蜡烛形态组合，则形成交易信号。
图例. 1. 信号生成算法
图例. 2. 指标 RSI_DiverSign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12682
