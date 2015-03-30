Реальный автор:

olegok83

Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами Momentum на экстремумах с последних пяти баров.

Формирование сигналов происходит при наличии дивергенции между двумя осцилляторами, быстрым (fast) и медленным (slow) и соответствующей свечной комбинации, как на рисунке:





Рис.1. Алгоритм формирования сигналов

Рис.2. Индикатор Momentum_DiverSign