Momentum_DiverSign - indicador para MetaTrader 5
olegok83
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores Momentum com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.
O sinal é formado quando existe uma divergência entre dois osciladores (rápido e lento) e uma combinação apropriada de candles, abaixo visualizado:
Fig. 1. Algorítmo gerador do sinal
Fig. 2. O indicador Momentum_DiverSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12680
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores Force Index com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.WPR_DiverSign
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores WPR com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores CCI com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.RSI_DiverSign
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores RSI com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.