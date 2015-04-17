代码库部分
Momentum_DiverSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
原作者:

olegok83

一款信号量指标使用两条动量振荡器最后五根柱线极值点之间的背离。

当两个振荡器背离时(快与慢)，以及有适当的蜡烛形态组合，则形成交易信号。

图例. 1. 信号生成算法

图例. 1. 信号生成算法

图例. 2. 指标 Momentum_DiverSign

图例. 2. 指标 Momentum_DiverSign

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12680

