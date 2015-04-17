请观看如何免费下载自动交易
Momentum_DiverSign - MetaTrader 5脚本
原作者:
olegok83
一款信号量指标使用两条动量振荡器最后五根柱线极值点之间的背离。
当两个振荡器背离时(快与慢)，以及有适当的蜡烛形态组合，则形成交易信号。
图例. 1. 信号生成算法
图例. 2. 指标 Momentum_DiverSign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12680
Force_DiverSign
一款信号量指标使用两条力度指数振荡器最后五根柱线极值点之间的背离。WPR_DiverSign
一款信号量指标使用两条 WPR 振荡器最后五根柱线极值点之间的背离。
CCI_DiverSign
一款信号量指标使用两条 CCI 振荡器最后五根柱线极值点之间的背离。RSI_DiverSign
一款信号量指标使用两条 RSI 振荡器最后五根柱线极值点之间的背离。