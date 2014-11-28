Ставь лайки и следи за новостями
iMaxMinTrends - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор написан в соавторстве с Владмиром Бочаровым.
Основная идея - соединять последовательно дневные, недельные, месячные и годовые максимумы\минимумы трендовыми линиями для определения направления движения рынка. При этом уровни самих максимумов/минимумов также отображаются на графике. Таким образом, индикатор показывает наиболее важные уровни и текущее направление движения в пределах старших таймфреймов (> H4).
На рисунках ниже серым цветом обозначены дневные максимумы/минимумы, желтым - недельные, голубым - месячные, красным - годовой.
