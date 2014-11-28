iMaxMinTrends

Автор:

Индикатор написан в соавторстве с Владмиром Бочаровым.

Основная идея - соединять последовательно дневные, недельные, месячные и годовые максимумы\минимумы трендовыми линиями для определения направления движения рынка. При этом уровни самих максимумов/минимумов также отображаются на графике. Таким образом, индикатор показывает наиболее важные уровни и текущее направление движения в пределах старших таймфреймов (> H4).

На рисунках ниже серым цветом обозначены дневные максимумы/минимумы, желтым - недельные, голубым - месячные, красным - годовой.