Индикаторы

iMaxMinTrends - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор написан в соавторстве с Владмиром Бочаровым.

Основная идея - соединять последовательно дневные, недельные, месячные и годовые максимумы\минимумы трендовыми линиями для определения направления движения рынка. При этом уровни самих максимумов/минимумов также отображаются на графике. Таким образом, индикатор показывает наиболее важные уровни и текущее направление движения в пределах старших таймфреймов (> H4).

На рисунках ниже серым цветом обозначены дневные максимумы/минимумы, желтым - недельные, голубым - месячные, красным - годовой.

iMaxMinTrends

