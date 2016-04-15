und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iMaxMinTrends - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1106
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor:
Indikator entstand unter Mitwirkung von Vladmir Bocharov.
Die Hauptidee - eine verbundenen Trendlinie der täglichen, wöchentlichen, monatlichen Hochs/Tiefs zur Trendbestimmung. In diesem Fall werden auch die Hochs und Tiefs selbst auf dem Chart gezeigt.
Somit zeigt der Indikator die wichtigsten Levels und die aktuelle Richtung der Bewegung innerhalb des höheren Zeitrahmens (> H4).
In den Bildern sind die täglichen Hochs/Tiefs grau, die wöchentlichen gelb, die monatlichen blau und die halbjährlichen rot eingezeichnet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12091
Die header-Datei enthält Funktionen für die Suche nach der letzten und der vorletzten Position.COrdersCounter
Eine einfache Klasse für die Zählung von Positionen, gefiltert nach: Symbol, MagicNumber, entweder geschlossene oder offene Positionen.