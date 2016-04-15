iMaxMinTrends

Autor:

Indikator entstand unter Mitwirkung von Vladmir Bocharov.

Die Hauptidee - eine verbundenen Trendlinie der täglichen, wöchentlichen, monatlichen Hochs/Tiefs zur Trendbestimmung. In diesem Fall werden auch die Hochs und Tiefs selbst auf dem Chart gezeigt.

Somit zeigt der Indikator die wichtigsten Levels und die aktuelle Richtung der Bewegung innerhalb des höheren Zeitrahmens (> H4).

In den Bildern sind die täglichen Hochs/Tiefs grau, die wöchentlichen gelb, die monatlichen blau und die halbjährlichen rot eingezeichnet.