Indicadores

GARCH - indicador para MetaTrader 4

andres.barale | Spanish English Русский Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1494
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
GARCH.mq4 (6.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Esta es una pequeña aportación a la maravillosa comunidad. Inspiro mi indicador en el trabajo de Edgar Peters. Es un indicador de volatilidad fractal basado en el Modelo de Bollerslev. Los modelos ARMA y ARCH podrían ayudar a entender la previsión.

El indicador crece cuando la volatilidad del mercado es alta. Así se puede predecir el cambio o variación. Casi tiene un mayor valor del indicador cuando la tendencia aumenta o disminuye. Se aceptan todos las críticas para mejorar el indicador.

He añadido una mejora para mejores resultados)

En la versión 1.1 puede revertir GARCH (1,1) o simplemente dejar como comportamiento predeterminado. Si ya has descargado, volver a descargarlo para probar las mejoras

La versión 1.2 es mejor, se pueden personalizar más parámetros. Yo uso este nuevo código y el resultado es muy bueno.

 

Indicador Fractal volatily basado en modelo de Bollerslev

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11776

