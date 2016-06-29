Pon "Me gusta" y sigue las noticias
GARCH - indicador para MetaTrader 4
Esta es una pequeña aportación a la maravillosa comunidad. Inspiro mi indicador en el trabajo de Edgar Peters. Es un indicador de volatilidad fractal basado en el Modelo de Bollerslev. Los modelos ARMA y ARCH podrían ayudar a entender la previsión.
El indicador crece cuando la volatilidad del mercado es alta. Así se puede predecir el cambio o variación. Casi tiene un mayor valor del indicador cuando la tendencia aumenta o disminuye. Se aceptan todos las críticas para mejorar el indicador.
He añadido una mejora para mejores resultados)
En la versión 1.1 puede revertir GARCH (1,1) o simplemente dejar como comportamiento predeterminado. Si ya has descargado, volver a descargarlo para probar las mejoras
La versión 1.2 es mejor, se pueden personalizar más parámetros. Yo uso este nuevo código y el resultado es muy bueno.
