Introducción



Desde el año 2008 la mayoría de los centros de tratamiento comenzaron a trabajar con los spreads "flotantes". Durante la noche los spreads son a menudo más anchos. Los spreads amplios aparecen en las noticias.

El aumento del spread puede ser suficiente, para que en estos casos algunos sistemas de trading no pueden ser rentables. El nivel de stop puede aumentar varias veces, puede causar un trabajo incorrecto de los EAS con valores fijos de Stop Loss y Take Profit.



El probador de la estrategia del terminal de cliente MetaTrader 4 utiliza el último valor conocido de spread, nivel de stop y el nivel de congelación, el resultado depende de estos valores. El Probador de Estrategias de terminal de cliente MetaTrader 5 utiliza los valores de spread del histórico, la estructura de los datos históricos de precios tiene el campo correspondiente.



El indicador spread_on_chart muestra los siguientes valores en la gráfica:

spread (la diferencia actual entre demanda y oferta);

nivel de stop (la distancia mínima del actual precio de Stop Loss y Take Profit);

nivel de congelación (la distancia mínima para las órdenes modificadas).

Actualiza todos los ticks.

Parámetros de entrada:

Corner - esquina de la gráfica para la salida. By default - se utiliza esquina superior izquierda;

XMargin, YMargin - márgenes horizontales y verticales;

Font, Color, Size - nombre de la fuente, color de fuente y tamaño de fuente.

Imágenes:





Lista de archivos: