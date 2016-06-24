Participe de nossa página de fãs
GARCH - indicador para MetaTrader 4
- 1533
Esta uma pequena contribuição para esta comunidade maravilhosa. Eu inspirei meu indicador no trabalho de Edgar Peters. É um indicador de volatilidade fractal baseado no Modelo de Bollerslev. Modelos ARMA e GARCH poderiam ajudar a compreender a previsão.
O indicador cresce quando a volatilidade do mercado é alta. As alterações ou a variação podem ser previstas também. Você tem o maior valor do indicador quando a tendência estiver para cima ou para baixo. Todos as críticas são aceitas para melhorar o indicador.
Eu o aperfeiçoarei para melhores resultados ()
Na versão 1.1 você pode inverter GARCH (1,1) ou simplesmente deixar como comportamento padrão. Se você já baixou, baixe de novo para testar as melhorias
Versão 1.2 é melhor, você pode personalizar mais parâmetros. Eu uso este novo código e o resultado é muito bom.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11776
