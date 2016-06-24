CodeBaseSeções
GARCH - indicador para MetaTrader 4

Esta uma pequena contribuição para esta comunidade maravilhosa. Eu inspirei meu indicador no trabalho de Edgar Peters. É um indicador de volatilidade fractal baseado no Modelo de Bollerslev. Modelos ARMA e GARCH poderiam ajudar a compreender a previsão.

O indicador cresce quando a volatilidade do mercado é alta. As alterações ou a variação podem ser previstas também. Você tem o maior valor do indicador quando a tendência estiver para cima ou para baixo. Todos as críticas são aceitas para melhorar o indicador.

Eu o aperfeiçoarei para melhores resultados ()

Na versão 1.1 você pode inverter GARCH (1,1) ou simplesmente deixar como comportamento padrão. Se você já baixou, baixe de novo para testar as melhorias

Versão 1.2 é melhor, você pode personalizar mais parâmetros. Eu uso este novo código e o resultado é muito bom.

 

Indicador de volatilidade Fractal baseado no Modelo de Bollerslev

eaTemplate eaTemplate

Este código template contém características e funções básicas necessárias para o desenvolvimento do Expert Advisor.

spread_on_chart spread_on_chart

O indicador spread_on_chart mostra os valores atuais dos níveis de spread, stop e congelamento.

COrdersCounter COrdersCounter

Uma classe simples para a contagem das ordens com diferentes filtros: pelo símbolo da moeda, número Mágico, ordens fechadas ou abertas.

LastOrder LastOrder

O arquivo principal contém funções para pesquisar a última e a penúltima ordem no quadro de negociação.