GARCH - индикатор для MetaTrader 4
- 12164
Мой небольшой вклад в MQL5.community. На создание данного индикатора меня вдохновила работа Эдгара Петерса.
Это индикатор фрактальной волатильности на базе модели GARCH Тима Боллерслева. Модели ARMA и ARCH могут помочь в понимании прогноза.
Индикатор возрастает при высокой волатильности. Также может предсказывать изменения волатильности. Почти всегда при наличии трендов индикатор имеет высокие значения. Принимаются замечания по улучшению индикатора.
