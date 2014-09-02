Мой небольшой вклад в MQL5.community. На создание данного индикатора меня вдохновила работа Эдгара Петерса.

Это индикатор фрактальной волатильности на базе модели GARCH Тима Боллерслева. Модели ARMA и ARCH могут помочь в понимании прогноза.



Индикатор возрастает при высокой волатильности. Также может предсказывать изменения волатильности. Почти всегда при наличии трендов индикатор имеет высокие значения. Принимаются замечания по улучшению индикатора.



