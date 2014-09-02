CodeBaseРазделы
Индикаторы

GARCH - индикатор для MetaTrader 4

andres.barale
12164
(24)
Мой небольшой вклад в MQL5.community. На создание данного индикатора меня вдохновила работа Эдгара Петерса.

Это индикатор фрактальной волатильности на базе модели GARCH Тима Боллерслева. Модели ARMA и ARCH могут помочь в понимании прогноза.

Индикатор возрастает при высокой волатильности. Также может предсказывать изменения волатильности. Почти всегда при наличии трендов индикатор имеет высокие значения. Принимаются замечания по улучшению индикатора.

Fractal volatily indicator based on Bollerslev Model

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11776

