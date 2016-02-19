コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

GARCH - MetaTrader 4のためのインディケータ

andres.barale | Japanese English Русский Español Deutsch Português
ビュー:
1029
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
garch.mq4 (6.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

つまらない物ですが…MQL5コミュニティの皆様へどうぞエドガー・ペテルズの作品に触発されました。

Tim BollerslevのGARCHモデルをベースにしたフラクタルボラティリティのインジケータです。ARMAモデルとARCHモデルも予想のお役に立つ情報となります。

インジケータは高ボラティリティのところで上ります。また、ボラティリティーの変動を予想することができます。レンジ以外の相場の場合、インジケータ指数は高い値を持っています。良い提案があればよろしくお願いします。

BollerslevのGARCHモデルをベースにしたフラクタルボラティリティのインジケータ

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/11776

全ての注文を一括決済するスクリプト 全ての注文を一括決済するスクリプト

このスクリプトは、指定された注文タイプのために全ての注文を一括決済します。マジックナンバーを考慮してもしなくてもよいです。

Calendar_Investing Calendar_Investing

Investing.comに掲載されるニュースのカレンダーです。

iOrdersInfo iOrdersInfo

ご注文に関するすべての情報を表示するインディケータです。

Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars

The indicator places two price marks for the expected candle close, based on the candle range and the chart type.