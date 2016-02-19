つまらない物ですが…MQL5コミュニティの皆様へどうぞエドガー・ペテルズの作品に触発されました。

Tim BollerslevのGARCHモデルをベースにしたフラクタルボラティリティのインジケータです。ARMAモデルとARCHモデルも予想のお役に立つ情報となります。



インジケータは高ボラティリティのところで上ります。また、ボラティリティーの変動を予想することができます。レンジ以外の相場の場合、インジケータ指数は高い値を持っています。良い提案があればよろしくお願いします。



