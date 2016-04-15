Dies ist ein kleiner Beitrag für die wunderbare Gemeinschaft. Mein Indikator wurde angeregt durch Edgar Peters' Arbeit. Es ist ein fraktaler Volatilitäts Indikator basierend auf Bollerslevs Modell. Die ARMA und ARCH Modelle könnten für das Verständnis hilfreich sein.



Der Indikator steigt, wenn die Volatilität im Markt hoch ist. Änderungen und Schwankungen können auch vorhergesagt werden. Fast immer ergeben sich höhere Indikatorwerte im Aufwärts- oder Abwärtstrend. Jede Kritik wird akzeptiert, um den Indikator zu verbessern.

Ich ergänzte eine Verbesserung für bessere Ergebnisse

In der Version 1.1 können Sie GARCH(1,1) umkehren oder lassen wie er ist. Wenn Sie bereits heruntergeladen haben, einfach erneut herunterladen, um die Verbesserungen zu testen

Version 1.2 ist besser, Sie können mehr Parameter bestimmen. Ich nutze dieses neue Code und das Ergebnis ist so gut.



