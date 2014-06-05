Данный осциллятор транслирован с языка AmiBroker Formula Language (AFL) на MQL4.

ALF Winner служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях 0/100. Для внутридневной торговли значения входных параметров желательно уменьшить, например, до значений: Period=2, Average=4.