Индикаторы

AFL Winner - индикатор для MetaTrader 4

Andriy Voitenko
Опубликован:
Обновлен:
Данный осциллятор транслирован с языка AmiBroker Formula Language (AFL) на MQL4.

ALF Winner служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях 0/100. Для внутридневной торговли значения входных параметров желательно уменьшить, например, до значений: Period=2, Average=4.

