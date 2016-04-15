Wirklicher Autor:

Sergey Bochkanov. ALGLIB Projekt Website - http://www.alglib.net/. Die Bibliothek datiert zurück auf 1999.

Anmerkung: Der Expert Advisor arbeitet mit MetaTrader 4 build 555 und später. Das Archive muss ausgepackt werden in die: terminal_data_folder.

Die Codes der Bibliothek sind im Verzeichnis terminal_data_folder\Math\Alglib\

Beispiele der Test-Skripts sind im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL4\Scripts\Alglib\ Das Archive muss ausgepackt werden in die: terminal_data_folder.Die Codes der Bibliothek sind im Verzeichnis terminal_data_folder\Math\Alglib\Beispiele der Test-Skripts sind im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL4\Scripts\Alglib\

ALGLIB ist eine der größten und komplettesten mathematischen Bibliotheken



Benötigen Se eine Fast Fourier Transformation oder die Lösung einer Differentialgleichung? Führen Sie eine komplexe Datenanalyse durch und versuchen alle notwendigen Methoden mit dem Source-Code an einem Platz zu sammeln? Dann ist die ALGLIB Bibliothek zur numerischen Analyse die Deine!



ALGLIB ist aktuell eine der besten Bibliotheken für "multi-language" Algorithmen. Weiter unten sind die ALGLIB Merkmale der offiziellen Website:



ALGLIB ist eine "cross-platform" Bibliothek für numerische Analyse und Datenverarbeitung. Sie unterstützt mehrere Programmiersprachen (C++, C#, Pascal, VBA) und mehrere Betriebssysteme (Windows, Linux, Solaris). ALGLIB Merkmale beinhalten: Lineare Algebra (direkte Algorithmen, EVD/SVD)

Gleichungslöser (linear und nichtlinear)

Interpolation

Optimierung

Fast Fourier Transformation

Numerische Integration

Linear und nichtlineare Kleinste-Quadrat-Approximation

Gewöhnliche Differentialgleichung

Spezial Funktionen

Statistik (deskriptive Statistik, hypothetisches Testen)

Datenanalyse (Klassifikation/Regression, einschließlich Neuronale Netzwerke)

Hochgenaue Versionen von linearer Algebra, Interpolation Optimierung und andere Algorithmeen (verwendet MPFR für "floating point" Berechnungen) Warum ALGLIB? Weil es: portable . Es kann fast überall compiliert werden mit fast jedem Compiler (Siehe Kompatibilitäts Matrix für weitere Information).

. Es kann fast überall compiliert werden mit fast jedem Compiler (Siehe Kompatibilitäts Matrix für weitere Information). einfach zu verwenden . Es unterstützt viele Programmiersprachen. Wenn Sie eine verwenden, brauchen Sie andere nicht zu lernen (FORTRAN, z.B.), um zu kompilieren und eine externe Bibliothek zu laden.

. Es unterstützt viele Programmiersprachen. Wenn Sie eine verwenden, brauchen Sie andere nicht zu lernen (FORTRAN, z.B.), um zu kompilieren und eine externe Bibliothek zu laden. "open source" . Es kann frei unter GPL 2+ verwendet werden.

. Es kann frei unter GPL 2+ verwendet werden. Geeignet auch für kommerzielle Verwendung. Die, welche ALGLIB in kommerziellen Anwendungen verwenden wollen, können eine kommerzielle Lizenz erstehen.

Die ALGLIB Bibliothek wird ständig erweitert, neue Funktionen und Verbesserungen nach Nutzer-Kommentaren werden hinzugefügt. Die letzte Version ist 3.6.0.

Daneben enthält die Bibliothek eine große Menge von Testdaten, die den Hauptteil der Funktionalität der vorgeschlagenen Methoden abdecken. Das erlaubt Ihnen selber Tests auszuführen und entdeckte Fehler dem Autor des Projektes zu melden.







CAlglib-Klasse statische Funktionen sollten mit der Bibliothek verwendet werden, arbeiten - alle Bibliotheksfunktionen sind jetzt Teil der CAlglib System-Klasse als statische Funktionen.

Die Test-Skripte testclasses.mq4 und testinterfaces.mq5 sind zusammen mit einem einfachen Demo-Skript usealglib.mq4 beigefügt. Die Include-Dateien mit gleichem Namen (testclasses.mqh und testinterfaces.mqh) werden verwendet, um die Tests zu starten. Sie müssen in \MQL4\Scripts\Alglib\Testcases\ kopiert werden.

Hinweis: Die Skriptausführung von testclasses.mq4 dauert ziemlich lange (ca. 30 Minuten).



Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen über die portierte Bibliothek ALGLIB MQL4:



Pakete

Beschreibung

alglib.mqh

Das Hauptbibliotheks-Paket enthält benutzerdefinierte Funktionen. Diese Funktionen sollten für Arbeiten mit der Bibliothek verwendet werden.

alglibinternal.mqh

Zusätzliche Klassen für die Verwendung der anderen Bibliotheks-Pakete. alglibmisc.mqh Das Paket enthält die folgenden Klassen: CHighQualityRand - hochwertiger Zufallszahlengenerator. CNearestNeighbor - KD-Bäume-Generation und Lösung. ap.mqh Das Paket enthält auch zusätzliche Klassen, die für andere Pakete notwendig sind.

bitconvert.mqh С ++ grundlegenden Klassen und Funktionen, die fehlen in MQL4 als Built-in:

BitConverter - Klasse für die Umwandlung von int- und double-Zahlen in Bit-Arrays und umgekehrt. CInfOrNaN - NaNs und Plus/Minus Unendlich-Prüfung und Erstellung der Klasse. ArrayReverse - Arrayelemente Umkehr-Funktion. GetSelectionString - Funktion um aus einem char-Array eine string-Variable zu erzeugen. MathSign - Vorzeichen-Funktion für Zahlen. MathSinh - Sinus Hyperbolicus Funktion. MathCosh - Kosinus Hyperbolicus Funktion. MathTanh - Tangens Hyperbolicus Funktion.

complex.mqh Definiert die komplexen Strukturen zur Arbeit mit komplexen Zahlen.

dataanalysis.mqh Klassen zur Datenanalyse:

CBdSS - Funktion für Fehlerberechnungen.

CDForest - arbeiten mit den Wäldern der Entscheidungsbäume. CKMeans - Clusteranalyse mittels des k-Means-Algorithmus. CLDA - linearen Diskriminanzanalyse. CLinReg - lineare Regression. CMLPBase - Multilayer Perceptron (Neuronale Netzwerke). CLogit - multinomialen Logit Regression. CMarkovCPD - Markovketten für Bevölkerungsdaten.

CMLPTrain - Trainieren von Multilayer Perceptrons. CMLPE - Gruppen von Neuronalen Netzwerken CPCAnalysis - Hauptkomponenten der Methoden. delegatefunctions.mqh Das Paket enthält die Ersatzklassen für Delegate. Die Objekte dieser Klassen sind durch mehrere Bibliotheksmethoden optimierte Funktionen.

diffequations.mqh Die Klasse zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen:

CODESolver - Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen. fasttransforms.mqh Fast Transformation Klassen:

CFastFourierTransform - Fast Fourier Transformation. CConv - Konvolution (Faltung). CCorr - Kreuz-Korrelationen. CFastHartleyTransform - Fast Hartley Transformation.

integration.mqh Klassen für numerische Integration:

CGaussQ - Gauß-Quadratur. CGaussKronrodQ - Gauß–Kronrod Quadratur Formeln. CAutoGK - adaptive Integration.

interpolation.mqh Interpolation, Näherung und numerische Ableitungsklassen:

CIDWInt - Interpolation und Näherung durch Inverse Distanzwichtung. CRatInt - rational Interpolation. CPolInt - Polynominterpolation. CSpline1D - Eindimensionale Spline-Interpolation. CLSFit - Approximation mittels linearer oder nichtlinearer kleinste Quadrate Methode. CPSpline - parametrische Spline Interpolation.

CSpline2D - zweidimensionale Spline Interpolation. linalg.mqh Klassen zur Berechnung einiger linearer Algebra Operationen:

COrtFac - QR/LQ Zerlegung, Zerlegung nach Hessenberg, wie auch bi- und tridiagonalen Matrizen. CEigenVDetect - Auffinden der Eigenwerte und Eigenvektoren. CMatGen - Zufallsmatrizen Erzeugung. CTrFac - LU und Cholesky Zerlegung. CRCond - Schätzung einer Abhängigkeitsmatrix. CMatInv - Matrixinversion. CBdSingValueDecompose - Singulärwertzerlegung einer bidiagonalen Matrix. CSingValueDecompose - Singulärwertzerlegung einer Matrix. CFbls - schnelle, einfache lineare Lösung. CMatDet - Berechnung der Determinanten einer Matrix. CSpdGEVD - Auffinden der Eigenwerte und Eigenvektoren in generalisierten, symmetrischen Matrizen. CInverseUpdate - Matrixinversion und update. CSchur - Issai Schur Zerlegung.

matrix.mqh Matrix-Klassen: ganze, rationale und komplexe Zahlen.

optimization.mqh Klassen zur ein- und mehrdimensionale Optimierung:

CMinCG - Optimierung mittels konjugierter Gradienten Methode. CMinBLEIC - Optimierung mittels linearen Nebenbedingungen in Form von Gleichungen und Ungleichungen. CMinLBFGS - Optimierung mittels sukzessiver Entwicklung und Klassifikation des quadratischen Modells einer Funktion. CMinQP - quadratische Programmierung mittels linearen Nebenbedingungen in Form von Gleichungen und Ungleichungen. CMinLM - Optimierung mittels des Levenberg-Marquardt Algorithmus. CMinComp - rückwärts Kompatibilitätsfunktion.

solvers.mqh Klassen zur Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme:

CDenseSolver - Lösung linearer Gleichungssysteme. CNlEq - Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme. specialfunctions.mqh Klassen zu Verteilungsfunktionen, Integrale und Polynomen:

CGammaFunc - Gamma-Funktion. CIncGammaF - unvollständige Gamma-Funktion. CBetaF - Beta-Funktion. CIncBetaF - unvollständige Beta-Funktion. CPsiF - psi-Funktion. CAiryF - Airy Funktion. CBessel - Besselsche Funktion ganzzahliger Ordnung. CJacobianElliptic - Jacobische elliptische Funktion. CDawson - Dawson Integral. CTrigIntegrals - trigonometrisches Integral CElliptic - elliptisches Integral erster und zweiter Ordnung. CExpIntegrals - exponentielles Integral. CFresnel - Fresnel-Integral. CHermite - Hermitesches Polynom. CChebyshev - Chebyshev-Polynom. CLaguerre - Laguerre-Polynom. CLegendre - Legendre-Polynom. CChiSquareDistr - Chi-Quadrat-Verteilung. CBinomialDistr - Binominalverteilung. CNormalDistr - Normalverteilung. CPoissonDistr - Poisson-Verteilung. CStudenttDistr - Studentsche t-Verteilung. CFDistr - F-Verteilung. statistics.mqh Klassen zur statistischen Datenanalyse:

CBaseStat - grundlegende statistische Methoden. CCorrTests - Signifikanztest von Korrelationen. CJarqueBera - Jarque Bera Kriterium. CMannWhitneyU - Mann-Whitney-U-Kriterium. CSignTest - Sign-Test. CStudentTests - Studentsche t-Tests. CVarianceTests - F-test and chi-square test. CWilcoxonSignedRank - Wilcoxon-W-Kriterium.





Code:

Die Bibliotheksfunktionen habe detaillierte Beschreibungen zur Verwendung.

static bool CBaseStat::SampleMoments( const double &cx[], const int n, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis) { if (!CAp::Assert(n>= 0 , __FUNCTION__ + ": the error variable" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n, __FUNCTION__ + ": length(x)<n" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n), __FUNCTION__ + ": x is not finite vector" )) return ( false ); double v= 0 ; double v1= 0 ; double v2= 0 ; double stddev= 0 ; mean= 0 ; variance= 0 ; skewness= 0 ; kurtosis= 0 ; if (n<= 0 ) return ( true ); for ( int i= 0 ;i<n;i++) mean+=cx[i]; mean/=n; if (n!= 1 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean); for ( int i= 0 ;i<n;i++) v2+=cx[i]-mean; v2=CMath::Sqr(v2)/n; variance=(v1-v2)/(n- 1 ); stddev= MathSqrt (variance); } else variance= EMPTY_VALUE ; if (stddev!= 0 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) { v=(cx[i]-mean)/stddev; v2=CMath::Sqr(v); skewness+=v2*v; kurtosis+=CMath::Sqr(v2); } skewness=skewness/n; kurtosis=kurtosis/n- 3 ; } return ( true ); }

Um mit den statistischen Funktionen zu arbeiten, verwenden Sie die Klassen aus CAlglib. Unten finden Sie usealglib.mq4, das einige statistische Parameter des Handels berechnet:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include <Math\Alglib\alglib.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> void OnStart () { CArrayDouble *profit= new CArrayDouble; CArrayDouble *balance_total= new CArrayDouble; double balance= 0 ; int orders_total=OrdersHistoryTotal(); for ( int i= 0 ;i<orders_total;i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)== false ) { Print ( "Error in OrderSelect (" , GetLastError (), ")" ); return ; } int order_type=OrderType(); if (order_type== 6 ) { if ( NormalizeDouble (OrderProfit()+OrderSwap(), 2 )>= 0.0 ) if (balance== 0.0 ) balance=OrderProfit(); } if (order_type==OP_BUY || order_type==OP_SELL) { double order_profit=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission(); profit.Add( NormalizeDouble (order_profit, 2 )); balance_total.Add(balance); balance=balance+ NormalizeDouble (order_profit, 2 ); } } balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()- 1 )+profit.At(balance_total.Total()- 1 )); double arr_balance[]; ArrayResize (arr_balance,balance_total.Total()); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total();i++) arr_balance[i]=balance_total.At(i); double arr_profit[]; ArrayResize (arr_profit,profit.Total()); for ( int i= 0 ;i<profit.Total();i++) arr_profit[i]=profit.At(i); int nvars= 1 ; int npoints=balance_total.Total(); CMatrixDouble xy(npoints,nvars+ 1 ); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { xy[i].Set( 0 ,i); xy[i].Set( 1 ,arr_balance[i]); } int info; CLinearModelShell lm; CLRReportShell ar; double lr_coeff[]; double lr_values[]; ArrayResize (lr_values,npoints); CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar); CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) lr_values[i]=lr_coeff[ 0 ]*i+lr_coeff[ 1 ]; double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3; CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3); double HPR[]; ArrayResize (HPR,balance_total.Total()- 1 ); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total()- 1 ;i++) HPR[i]=balance_total.At(i+ 1 )/balance_total.At(i); double AHPR,SD; CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3); SD= MathSqrt (SD); double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values); double lr_stand_err= 0 ; for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { double delta= MathAbs (arr_balance[i]-lr_values[i]); lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta; } lr_stand_err= MathSqrt (lr_stand_err/(npoints- 2 )); double sharpe_ratio=(AHPR- 1 )/SD; PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); PrintFormat ( "Linear regression: y = %.2fx + %.2f" ,lr_coeff[ 0 ],lr_coeff[ 1 ]); PrintFormat ( "Expected Payoff = %.2f" ,exp_payoff); PrintFormat ( "AHPR = %.4f" ,AHPR); PrintFormat ( "Sharpe Ratio = %.2f" ,sharpe_ratio); PrintFormat ( "LR Correlation = %.2f" ,lr_corr); PrintFormat ( "LR Standard Error = %.2f" ,lr_stand_err); PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); delete profit; delete balance_total; }

Wir erhalten folgendes Ergebnis (abhängig von den Ergebnissen Ihres Handelns):



