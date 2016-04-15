und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ALGLIB - Numerische Analyse Bibliothek - Bibliothek für den MetaTrader 4
Wirklicher Autor:
Sergey Bochkanov. ALGLIB Projekt Website - http://www.alglib.net/. Die Bibliothek datiert zurück auf 1999.
Anmerkung: Der Expert Advisor arbeitet mit MetaTrader 4 build 555 und später.Das Archive muss ausgepackt werden in die: terminal_data_folder.
Die Codes der Bibliothek sind im Verzeichnis terminal_data_folder\Math\Alglib\
Beispiele der Test-Skripts sind im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL4\Scripts\Alglib\
ALGLIB ist eine der größten und komplettesten mathematischen Bibliotheken
Benötigen Se eine Fast Fourier Transformation oder die Lösung einer Differentialgleichung? Führen Sie eine komplexe Datenanalyse durch und versuchen alle notwendigen Methoden mit dem Source-Code an einem Platz zu sammeln? Dann ist die ALGLIB Bibliothek zur numerischen Analyse die Deine!
ALGLIB ist aktuell eine der besten Bibliotheken für "multi-language" Algorithmen. Weiter unten sind die ALGLIB Merkmale der offiziellen Website:
ALGLIB ist eine "cross-platform" Bibliothek für numerische Analyse und Datenverarbeitung. Sie unterstützt mehrere Programmiersprachen (C++, C#, Pascal, VBA) und mehrere Betriebssysteme (Windows, Linux, Solaris). ALGLIB Merkmale beinhalten:
- Lineare Algebra (direkte Algorithmen, EVD/SVD)
- Gleichungslöser (linear und nichtlinear)
- Interpolation
- Optimierung
- Fast Fourier Transformation
- Numerische Integration
- Linear und nichtlineare Kleinste-Quadrat-Approximation
- Gewöhnliche Differentialgleichung
- Spezial Funktionen
- Statistik (deskriptive Statistik, hypothetisches Testen)
- Datenanalyse (Klassifikation/Regression, einschließlich Neuronale Netzwerke)
- Hochgenaue Versionen von linearer Algebra, Interpolation Optimierung und andere Algorithmeen (verwendet MPFR für "floating point" Berechnungen)
Warum ALGLIB? Weil es:
- portable. Es kann fast überall compiliert werden mit fast jedem Compiler (Siehe Kompatibilitäts Matrix für weitere Information).
- einfach zu verwenden. Es unterstützt viele Programmiersprachen. Wenn Sie eine verwenden, brauchen Sie andere nicht zu lernen (FORTRAN, z.B.), um zu kompilieren und eine externe Bibliothek zu laden.
- "open source". Es kann frei unter GPL 2+ verwendet werden.
- Geeignet auch für kommerzielle Verwendung. Die, welche ALGLIB in kommerziellen Anwendungen verwenden wollen, können eine kommerzielle Lizenz erstehen.
Die ALGLIB Bibliothek wird ständig erweitert, neue Funktionen und Verbesserungen nach Nutzer-Kommentaren werden hinzugefügt. Die letzte Version ist 3.6.0.
Daneben enthält die Bibliothek eine große Menge von Testdaten, die den Hauptteil der Funktionalität der vorgeschlagenen Methoden abdecken. Das erlaubt Ihnen selber Tests auszuführen und entdeckte Fehler dem Autor des Projektes zu melden.
CAlglib-Klasse statische Funktionen sollten mit der Bibliothek verwendet werden, arbeiten - alle Bibliotheksfunktionen sind jetzt Teil der CAlglib System-Klasse als statische Funktionen.
Die Test-Skripte testclasses.mq4 und testinterfaces.mq5 sind zusammen mit einem einfachen Demo-Skript usealglib.mq4 beigefügt. Die Include-Dateien mit gleichem Namen (testclasses.mqh und testinterfaces.mqh) werden verwendet, um die Tests zu starten. Sie müssen in \MQL4\Scripts\Alglib\Testcases\ kopiert werden.
Hinweis: Die Skriptausführung von testclasses.mq4 dauert ziemlich lange (ca. 30 Minuten).
Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen über die portierte Bibliothek ALGLIB MQL4:
|Pakete
|Beschreibung
|alglib.mqh
|Das Hauptbibliotheks-Paket enthält benutzerdefinierte Funktionen. Diese Funktionen sollten für Arbeiten mit der Bibliothek verwendet werden.
|alglibinternal.mqh
|Zusätzliche Klassen für die Verwendung der anderen Bibliotheks-Pakete.
|alglibmisc.mqh
|
Das Paket enthält die folgenden Klassen:
|ap.mqh
|Das Paket enthält auch zusätzliche Klassen, die für andere Pakete notwendig sind.
|bitconvert.mqh
|С ++ grundlegenden Klassen und Funktionen, die fehlen in MQL4 als Built-in:
|complex.mqh
|Definiert die komplexen Strukturen zur Arbeit mit komplexen Zahlen.
|dataanalysis.mqh
|Klassen zur Datenanalyse:
|delegatefunctions.mqh
|Das Paket enthält die Ersatzklassen für Delegate. Die Objekte dieser Klassen sind durch mehrere Bibliotheksmethoden optimierte Funktionen.
|diffequations.mqh
|Die Klasse zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen:
|fasttransforms.mqh
|Fast Transformation Klassen:
|integration.mqh
|Klassen für numerische Integration:
|interpolation.mqh
|Interpolation, Näherung und numerische Ableitungsklassen:
|linalg.mqh
|Klassen zur Berechnung einiger linearer Algebra Operationen:
|matrix.mqh
|Matrix-Klassen: ganze, rationale und komplexe Zahlen.
|optimization.mqh
|Klassen zur ein- und mehrdimensionale Optimierung:
|solvers.mqh
|Klassen zur Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme:
|specialfunctions.mqh
|Klassen zu Verteilungsfunktionen, Integrale und Polynomen:
|statistics.mqh
|Klassen zur statistischen Datenanalyse:
Code:
Die Bibliotheksfunktionen habe detaillierte Beschreibungen zur Verwendung.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Berechnung der Verteilungswerte: Mittelwert, Varianz, | //| Schiefe, Kurtosis. | //| Eingabe Parameter: | //| X - Beispiel | //| N - N>=0, Beispiel Anzahl: | //| * falls angegeben, nur die ersten N Elemente aus X werden | //| berechnet | //| * falls nicht angegeben, automatisch bestimmt durch | //| Anzahl von X | //| AUSGABE PARAMETER | //| Mean - Mittelwert. | //| Variance- Varianz. | //| Skewness- Schiefe (wenn Varianz<>0; sonst Null). | //| Kurtosis- Kurtosis (wenn Varianz<>0; sonst Null). | //+------------------------------------------------------------------+ static bool CBaseStat::SampleMoments(const double &cx[],const int n,double &mean, double &variance,double &skewness,double &kurtosis) { //--- check if(!CAp::Assert(n>=0,__FUNCTION__+": the error variable")) return(false); //--- check if(!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n,__FUNCTION__+": length(x)<n")) return(false); //--- check if(!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n),__FUNCTION__+": x is not finite vector")) return(false); //--- create variables double v=0; double v1=0; double v2=0; double stddev=0; //--- Init, special case 'N=0' mean=0; variance=0; skewness=0; kurtosis=0; //--- check if(n<=0) return(true); //--- Mean for(int i=0;i<n;i++) mean+=cx[i]; mean/=n; //--- Variance (using corrected two-pass algorithm) if(n!=1) { //--- calculation for(int i=0;i<n;i++) v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean); for(int i=0;i<n;i++) v2+=cx[i]-mean; v2=CMath::Sqr(v2)/n; variance=(v1-v2)/(n-1); //--- calculation stddev=MathSqrt(variance); } else variance=EMPTY_VALUE; //--- Skewness and kurtosis if(stddev!=0) { //--- calculation for(int i=0;i<n;i++) { v=(cx[i]-mean)/stddev; v2=CMath::Sqr(v); skewness+=v2*v; kurtosis+=CMath::Sqr(v2); } //--- change values skewness=skewness/n; kurtosis=kurtosis/n-3; } //--- successful execution return(true); }
Um mit den statistischen Funktionen zu arbeiten, verwenden Sie die Klassen aus CAlglib. Unten finden Sie usealglib.mq4, das einige statistische Parameter des Handels berechnet:
//+------------------------------------------------------------------+ //| UseAlglib.mq4 | //| Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Include libraries | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Math\Alglib\alglib.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script Programm Start Funktion | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Objekt zum Speichern von Gewinn/Verlust jeder Position CArrayDouble *profit=new CArrayDouble; //--- Objekt zum Speichern des Kontostands CArrayDouble *balance_total=new CArrayDouble; //--- Anfangssaldo double balance=0; //--- historischer Datenabruf //--- Anzahl aller geschlossenen Positionen int orders_total=OrdersHistoryTotal(); //--- lies Gewinn/Verlust for(int i=0;i<orders_total;i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in OrderSelect (",GetLastError(),")"); return; } int order_type=OrderType(); //--- Anfangssaldo if(order_type==6) // OP_BALANCE=6 { if(NormalizeDouble(OrderProfit()+OrderSwap(),2)>=0.0) if(balance==0.0) balance=OrderProfit(); } //--- addiere Gewinn/Verlust if(order_type==OP_BUY || order_type==OP_SELL) { double order_profit=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission(); profit.Add(NormalizeDouble(order_profit,2)); balance_total.Add(balance); balance=balance+NormalizeDouble(order_profit,2); } } //--- balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()-1)+profit.At(balance_total.Total()-1)); //--- kopiere die Kontensaldi in ein "double-Array" double arr_balance[]; ArrayResize(arr_balance,balance_total.Total()); for(int i=0;i<balance_total.Total();i++) arr_balance[i]=balance_total.At(i); //--- kopiere die Gewinn/Verlust in ein "double-Array" double arr_profit[]; ArrayResize(arr_profit,profit.Total()); for(int i=0;i<profit.Total();i++) arr_profit[i]=profit.At(i); //--- lineare Regression //--- Anzahl unabhängiger Variablen int nvars=1; //--- Anzahl Positionen int npoints=balance_total.Total(); //--- erzeuge Parameter-Matrix, für die lineare Regression CMatrixDouble xy(npoints,nvars+1); for(int i=0;i<npoints;i++) { xy[i].Set(0,i); xy[i].Set(1,arr_balance[i]); } //--- Variable der Ergebnisberechnung (erfolgreich, erfolglos) int info; //--- notwendige Objektklasse zum Speichern der Daten CLinearModelShell lm; CLRReportShell ar; //--- Arrays zum Speichern der Ergebnisse der Regression double lr_coeff[]; double lr_values[]; ArrayResize(lr_values,npoints); //--- Berechnung der Koeffizienten der lineare Regression CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar); //--- erhalten der Koeffizienten der lineare Regression CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars); //--- erhalte die Werte der lineare Regression for(int i=0;i<npoints;i++) lr_values[i]=lr_coeff[0]*i+lr_coeff[1]; //--- Berechnung des erwarteten Payoffs double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3; CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3); //--- Berechnung des HPR Arrays double HPR[]; ArrayResize(HPR,balance_total.Total()-1); for(int i=0;i<balance_total.Total()-1;i++) HPR[i]=balance_total.At(i+1)/balance_total.At(i); //--- Berechnung der Standardabweichung und des Mittelwerts der HPR double AHPR,SD; CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3); SD=MathSqrt(SD); //--- Berechnung der LR-Korrelation double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values); //--- Berechnung der LR-Standard-Fehlers double lr_stand_err=0; for(int i=0;i<npoints;i++) { double delta=MathAbs(arr_balance[i]-lr_values[i]); lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta; } lr_stand_err=MathSqrt(lr_stand_err/(npoints-2)); //--- Berechnung des Sharpe Ratio double sharpe_ratio=(AHPR-1)/SD; //--- Ausgabe PrintFormat("-----------------------------------------------"); PrintFormat("Linear regression: y = %.2fx + %.2f",lr_coeff[0],lr_coeff[1]); //--- Parameter PrintFormat("Expected Payoff = %.2f",exp_payoff); PrintFormat("AHPR = %.4f",AHPR); PrintFormat("Sharpe Ratio = %.2f",sharpe_ratio); PrintFormat("LR Correlation = %.2f",lr_corr); PrintFormat("LR Standard Error = %.2f",lr_stand_err); PrintFormat("-----------------------------------------------"); //--- Lösche Objekte delete profit; delete balance_total; } //+------------------------------------------------------------------+
Wir erhalten folgendes Ergebnis (abhängig von den Ergebnissen Ihres Handelns):
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11077
