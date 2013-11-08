Ставь лайки и следи за новостями
a_info - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12149
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Показывает информацию о текущем состоянии рынка.
Амплитуду дневного движения, расстояние до цены открытия, среднюю волатильность за заданный период, спред, название инструмента и таймфрейм.
В настройках можно изменить период для волатильности, если есть комиссия, то она может быть включена в спред. Так же можно включить или выключить отображение инструмента и таймфрейма.
Желательно загрузить и установить, если его нет в вашей системе фонт "Digifacewide". Он идеально подходит для отображения цены.
