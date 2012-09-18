Смотри, как бесплатно скачать роботов
iBBands_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Полосы Bollinger Bands, построенные с использованием стиля DRAW_SECTION, которым обычно рисуют зигзаг. Таймфрейм, на котором они считаются, можно задать во входных параметрах, именно поэтому выбран такой необычный стиль построения.
Рис.1 Индикатор iBBands_HTF
