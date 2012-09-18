CodeBaseРазделы
iBBands_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Полосы Bollinger Bands, построенные с использованием стиля DRAW_SECTION, которым обычно рисуют зигзаг. Таймфрейм, на котором они считаются, можно задать во входных параметрах, именно поэтому выбран такой необычный стиль построения.

Рис.1 Индикатор iBBands_HTF

Рис.1 Индикатор iBBands_HTF

 

SelfLearningExperts SelfLearningExperts

Самообучающийся эксперт

isNormalDist isNormalDist

Проверка на нормальное распределение по критерию Шапиро-Уилка

Artificial Intelligence Artificial Intelligence

Эксперт на однослойном линейном персептроне с четырьмя входами, анализирует данные индикатора Accelerator Oscillator

iMa_HTF iMa_HTF

Старый добрый мувинг, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага