CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VR---ORDERS - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1650
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador apresenta informações.

Para o preço da ordem de abertura:

  1. Tipo de ordem.
  2. Lote das ordens.
  3. Lucro das ordens.
  4. A razão de P/L.
  5. Número Mágico.

Pelo Take Profit:

  1. Número de pontos.
  2. A quantidade de lucro ao usar take profit.
  3. Moeda de depósito.

Pelo Stop Loss:

  1. Número de pontos.
  2. A quantidade de lucro ao usar o stop loss.
  3. Moeda de depósito.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10858

iACfunc, iAOfunc e iBearsBullsfuncs iACfunc, iAOfunc e iBearsBullsfuncs

Funções aprimoradas iAC, iAO e iBearsBulls

BB_MACD_funcs BB_MACD_funcs

Funções melhoradas iBands e IMACD.

Imp_MA Imp_MA

Média móvel com base no preço individual.

Exemplo de uso dos "Named Pipes" no MetaTrader 4 Exemplo de uso dos "Named Pipes" no MetaTrader 4

Muitos desenvolvedores enfrentam o mesmo problema - como chegar à caixa de proteção do terminal de negociação sem o uso de DLLs arriscados. Um dos mais fáceis e seguros métodos é usar o "Named Pipes" padrão que funcionam como operações de arquivo normais.