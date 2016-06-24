Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VR---ORDERS - indicador para MetaTrader 4
- 1650
Este indicador apresenta informações.
Para o preço da ordem de abertura:
- Tipo de ordem.
- Lote das ordens.
- Lucro das ordens.
- A razão de P/L.
- Número Mágico.
Pelo Take Profit:
- Número de pontos.
- A quantidade de lucro ao usar take profit.
- Moeda de depósito.
Pelo Stop Loss:
- Número de pontos.
- A quantidade de lucro ao usar o stop loss.
- Moeda de depósito.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10858
