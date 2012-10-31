CodeBaseРазделы
Индикаторы

VR---ORDERS - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
9362
(21)
Данный индикатор отображает информацию :

По цене открытия ордера

  1. Тип ордера
  2. Лот ордера
  3. Профит ордера
  4. Соотношение прибыль/убыток
  5. Меджик номер

По тейк профиту :

  1. Количество пунктов
  2. Сумму прибыли при достижении тейк профита
  3. Валюту депозита

По стоп лоссу :

  1. Количество пунктов
  2. Сумму прибыли при достижении стоп лосса
  3. Валюту депозита


