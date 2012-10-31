Смотри, как бесплатно скачать роботов
VR---ORDERS - индикатор для MetaTrader 4
- 9362
Данный индикатор отображает информацию :
По цене открытия ордера
- Тип ордера
- Лот ордера
- Профит ордера
- Соотношение прибыль/убыток
- Меджик номер
По тейк профиту :
- Количество пунктов
- Сумму прибыли при достижении тейк профита
- Валюту депозита
По стоп лоссу :
- Количество пунктов
- Сумму прибыли при достижении стоп лосса
- Валюту депозита
