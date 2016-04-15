CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VR---ORDERS - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | German English Русский Español Português
Ansichten:
1468
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeigt diese Informationen.

Auf der Linie des Eröffnungspreises:

  1. Order Typ.
  2. Lot-Größe.
  3. Gewinn.
  4. Verhältnis TP/SL.
  5. Magic-Number.

Auf der Linie des TakeProfit:

  1. Anzahl der Points.
  2. Gewinn, wenn TakeProfit realisiert wird.
  3. Kontowährung.

Auf der Linie des StopLoss:

  1. Anzahl der Points.
  2. Verlust, wenn StopLoss realisiert wird.
  3. Kontowährung.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10858

iACfunc, iAOfunc and iBearsBullsfuncs iACfunc, iAOfunc and iBearsBullsfuncs

Verbesserte Funktionen von iAC, iAO und iBearsBulls

BB_MACD_funcs BB_MACD_funcs

Verbesserte Funktionen iBands und iMACD.

Imp_MA Imp_MA

Gleitender Durchschnitt auf Basis der individuellen Preis

Beispiel für die Verwendung von Named Pipes im MetaTrader 4 Beispiel für die Verwendung von Named Pipes im MetaTrader 4

Viele Entwickler stehen vor dem gleiche Problem - wie kommuniziert man außerhalb der "Sandbox" des Terminals ohne Verwendung von unsicheren DLLs. Die einfachste und sicherste Methode sind die gewöhnlichen "Named Pipes", die wie normale Datei funktionieren.