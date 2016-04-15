Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
VR---ORDERS - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der Indikator zeigt diese Informationen.
Auf der Linie des Eröffnungspreises:
- Order Typ.
- Lot-Größe.
- Gewinn.
- Verhältnis TP/SL.
- Magic-Number.
Auf der Linie des TakeProfit:
- Anzahl der Points.
- Gewinn, wenn TakeProfit realisiert wird.
- Kontowährung.
Auf der Linie des StopLoss:
- Anzahl der Points.
- Verlust, wenn StopLoss realisiert wird.
- Kontowährung.
