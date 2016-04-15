Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MFI_price - Indikator für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Indikator Money Flow Index, MFI verwendet den typischen Preis zur Berechnung. Ich verwende den Standard-Code des Indikators und ergänzte die Möglichkeit aus allen "Applied Prices"auszuwählen.
Eingabe Parameter:
Anzuwendender Preis:
- 0 - Close Preis,
- 1 - Open Preis,
- 2 - High Preis,
- 3 - Low Preis,
- 4 - Median Preis, (high+low)/2,
- 5 - typischer Preis, (high+low+close)/3,
- 6 - gewichteter Schlusskurs, (high+low+close+close)/4.
Indicator MFI_price
