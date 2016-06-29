Hola queridos comerciantes, por demanda popular fue escrito el Asesor VR --- SETKA --- 3. Este Asesor, lo escribí desde mi propia experiencia de trade. Al darse cuenta de que el mercado y el precio es el caos sin ninguna ley y ninguna garantía de que en un minuto se caiga o se levante. Pero en este caos, hay una ley de hierro que nunca va a cambiar y para ser exactos lo que aparece en el caos de las secuencias regulares de las constantes, es decir, caos, caos será en una hora y dentro de un año, será siempre caos. Pedí un pensamiento acerca de cómo capturar el movimiento de varios tamaños y beneficiarse de esta pequeña ventaja.





El Asesor fue escrito basado en tres componentes:





1 - Una buena entrada en el mercado (para ello, pasé más de una docena de operaciones tácticas, el objetivo era encontrar una táctica que tubiera éxito contra 2 fallos, por lo menos 8 entradas)





2 - Mantener la posición hasta que el beneficio sea el previsto.





3 - Salida positiva de beneficios y en la estadística de salida dos operaciones perdedoras a cero (a nosotros no nos molesta que en el cierre de operaciones se haya añadido además el parámetro 0 para agregar más elemntos en ese plus)





Creo que muchos de vosotros escuchais las noticias sobre el mercado de valores donde el precio se dice que es del 2% al 1% y etc.. Se han investigado en detalle las estadísticas sobre las tácticas de trading de sobrecompra o sobreventa del mercado, es decir, hay un mínimo o un máximo precio de la moneda del día 1 23.000 para abrir un asesor de transacción y se necesita aumento o caída, que se especifica por defecto en el asesor en porcentaje del 1.3, respectivamente, cuando el Asesor vende al precio de 1.2423





Un mínimo de días 1,23000, el precio actual de 1.25000, el umbral en el que vender el porcentaje 1,3% (((precio actual 1.25000 * 100) / día del mínimo 1,23000) -100) > = % 1,3%





la señal de compra se obtiene al revés de esto. Así tomamos el retroceso del movimiento de precio fuerte. ...

La mayoría de las otras tácticas no entran dentro de la relación de 8/2 era todo y 5/5 y 3/7, etc..





Sostenga la posición sin la intervención del asesor con un resultado positivo de primer orden, es decir, la apertura de la primera oden, y si el precio está bién y el Asesor saca beneficio esperar a la ejecución del beneficio. Si utilizas lotes para cálculo del depósito (lots = 0 y % => 1), cada nueva transacción tendrá un resultado positivo del lote un poco más que el anterior. Para calcular el porcentaje de los lotes de dinero gratis se tomó de lo libros de texto del código MQL4. Código modificado y le permite especificar el porcentaje a un valor decimal (1,1% 1,8% 35.69%)





El salir de las transacciones no rentables es un método de promedio (de promedio, sumando a la posición actual en la posición de mercado del mismo tipo y tamaño), es decir el precio ha ido contra nosotros, contra nuestra posición en el mercado, el asesor tratará con el mismo tipo, calcular el precio roll back a un estado cuando el beneficio de las operaciones sea igual a 0. Al promediar sin Asesor de martingala cercano a cero es necesario retrotraer el 50-52% dependiendo de la extensión y las comisiones.





Timeframe de los programas con el volumen constante del trade









Utilizar el Asesor de martingala en vez de rollback en la cantidad de 20-22%, para cerrar una serie de órdenes.





(Con un promedio de adición de martingala para la posición actual en la posición en el mercado del mismo tipo y mucho más que la operación anterior)

Método de la martingala es muy arriesgado porque el movimiento de los 300-400 puntos requiere cantidades significativas de fondos en depósito





Gráfico con volúmenes de Martingala varían en varias posiciones abiertas









Para calcular el promedio, para la instalación de garantías adicionales, la apertura de la siguiente opción utiliza su Distancia que utiliza puntos, así como la opción ShagDist que con cada nueva orden aumenta la distancia a un número determinado de puntos.





En el EA está presente la opción de cambiar el método de promedio





Classic Martin = False





By Martingale Martin = True













Slip = 2 slippage in paragraphs





Magic = 1; Magic Number adviser





Como resultado, la optimización de descubrimiento de precios, tenemos el siguiente horario













En un futuro cercano planeo escribir VR --- SETKA --- MQL5 para MetaTrader 5







