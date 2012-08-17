CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MFI_price - индикатор для MetaTrader 4

Paladin80 | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
4449
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Money Flow Index, MFI использует типичную цену для своего построения. В стандартный код индикатора я всего лишь добавил возможность использования всех типов применяемых цен.

Входные параметры:

Applied_price:

  • 0 - цена закрытия (close);
  • 1 - цена открытия (open);
  • 2 - максимальная цена (high);
  • 3 - минимальная цена (low);
  • 4 - средняя цена, (high+low)/2;
  • 5 - типичная цена, (high+low+close)/3;
  • 6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;


Индикатор MFI_price

Interceptor Interceptor

Трендовый советник для графика М5 GBP/USD на основе скользящих средних.

Индикатор BoDi. Индикатор BoDi.

Индикатор BoDi для поиска точек закрытия позиций.

сигнал при приближении к экстремумам заданного периода сигнал при приближении к экстремумам заданного периода

Индикатор определяет экстремумы заданного периода и при приближении к ним выдает звуковой сигнал.

MTF FractalsChannel MTF FractalsChannel

Мультитаймфреймный фрактальный канал.