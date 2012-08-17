Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MFI_price - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4449
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Money Flow Index, MFI использует типичную цену для своего построения. В стандартный код индикатора я всего лишь добавил возможность использования всех типов применяемых цен.
Входные параметры:
Applied_price:
- 0 - цена закрытия (close);
- 1 - цена открытия (open);
- 2 - максимальная цена (high);
- 3 - минимальная цена (low);
- 4 - средняя цена, (high+low)/2;
- 5 - типичная цена, (high+low+close)/3;
- 6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;
Индикатор MFI_price
Interceptor
Трендовый советник для графика М5 GBP/USD на основе скользящих средних.Индикатор BoDi.
Индикатор BoDi для поиска точек закрытия позиций.
сигнал при приближении к экстремумам заданного периода
Индикатор определяет экстремумы заданного периода и при приближении к ним выдает звуковой сигнал.MTF FractalsChannel
Мультитаймфреймный фрактальный канал.