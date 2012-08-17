Индикатор Money Flow Index, MFI использует типичную цену для своего построения. В стандартный код индикатора я всего лишь добавил возможность использования всех типов применяемых цен.

Входные параметры:

Applied_price:



0 - цена закрытия (close);

1 - цена открытия (open);

2 - максимальная цена (high);

3 - минимальная цена (low);

4 - средняя цена, (high+low)/2;

5 - типичная цена, (high+low+close)/3;

6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;





Индикатор MFI_price