Hallo liebe Trader, auf vielfältigen Wunsch entstand Adviser VR --- SETKA --- 3. Diesen Berater, schrieb ich aus meiner eigenen Handelserfahrung. Erkennend, dass Markt und Preise chaotisch, ohne Gesetze und ohne Garantie sind und sie jede Minute fallen oder steigen können. Aber in diesem Chaos gibt ein eisernes Gesetz, das nie ändern wird, was im Chaos regulärer Sequenzen von Konstanten erscheint, nämlich Chaos und Chaos in einer Stunde und innerhalb eines Jahres wäre nur Chaos. Ich fragte mich, wie man von den Bewegung der verschiedenen Größen profitieren und den kleinen Vorteil erwischen könnte.





Advisor basiert auf drei Komponenten:





1 - Ein guter Einstieg in den Markt (dafür ich untersuchte ich mehr als ein Dutzend Handels Taktiken mit dem Ziel, eine Taktik zu finden, die mindestens 8 Gewinner bei zwei Verlierer haben würde)





2 - Halten der Position bis zum geplanten Gewinn.





3 - Gewinne und statistisch nicht mehr als 2 Verlierer (um weitere Position positiv abzuschließen, wurde der Parameter Plus ergänzt)





1 - Ein guter Einstieg in den Markt

Ich denke, dass viele von Ihnen die Nachrichten über die Börse verfolgen, wo oft geswagt wird, der Preis sei um 2% auf 1% gesprungen etc etc. Ich habe detailliert die Statistiken über die Handelstaktik der Markt sei überkauft oder überverkauft untersucht, d.h. wir haben einen Tagestief von 1,23000 und für den Parameter "Procent" den Standardwert von 1,3 angegeben, dann wird dieser Advisor verkaufen, wenn der Preis über 1,2423 liegt.





Das Tagestief gleich 1,23000, der aktuelle Preis bei 1,25000, die Risikoschwelle "Procent" liegt bei 1,3% (((aktuelle Preis 1.25000 * 100) / Tagestief 1,23000) - 100)> = Procent 1,3%





Kaufsignal wird durch Umkehrung dieser Rechnung gewonnen. Wir spekulieren also auf die Gegenbewegung einer starken Kursentwicklung! ...

Die meisten der anderen Taktik haben kein Verhältnis von 8/2, sondern eher 5/5 oder 3/7, etc..





2 - Halten der Position bis zum geplanten Gewinn.





Halten Sie die Position ohne weiteren Eingriff, der Advisor wird, wenn nach der Eröffnung der Position ein Gewinn sich abzeichnet, warten bis zum Erreichen des TakeProfit. Wenn Sie die Lot-Größe in Abhängigkeit der freien Mittel berechnen (Lots = 0 und Percent => 1), wird jede neue Position eine etwas größere Lot-Größe haben, wenn das vorherige Ergebnis positiv war. Die Berechnung der Lot-Größe stammt aus dem Lehrbuch für die MQL4-Sprache. Code geändert und erlaubt Ihnen den Prozentsatz als Dezimalwert (1,1% 1,8% 35.69%) anzugeben





3 - Gewinne und statistisch nicht mehr als 2 Verlierer (um weitere Position positiv abzuschließen, wurde der Parameter Plus ergänzt)





Wenn die Preisentwicklung gegen uns geht, wird der Advisor weitere Positionen in die gleiche Richtung eröffnen (Durchschnittsbildung, weitere Positionen gleichen Typs und Größe) mit einer Preisberechnung, dass wir mit 0 aussteigen können. Wenn der Advisor mit Martingale-Option nahe 0 schließen soll, braucht er eine Gegenbewegung von 50% - 52% abhängig vom Spread und der Kommission.





Ergebnis des Programms mit konstanter Lot-Größe









Unter Verwendung der Martingale-Option mit ausreichender Gegenbewegung in Höhe von 20-22% um die Positionsserien erfolgreich zu schließen.





(Durchschnittsbildung durch Martigale durch neue Positionen der selben Richtung aber mit höherer Lot-Größe als die letzte)

Die Martingale-Method ist hoch riskant, weil bereits eine Kursbewegung von 300-400 Points sehr viel Geld beansprucht.





Ergebnis mit Martingale-Option, wobei die Lot-Größe mit der Anzahl offener Positionen variiert









Wenn Sie den Advisor starten können Sie die Optionen einstellen, testen Sie "Distanciya" sowie "ShagDist", die die Differenz neuer Positionen verändern.





Der Expert Advisor kann seine Methoden zu Durchschnittsbildung der Positionen verändern





Klassisch: Martin = False





Mit Martingale: Martin = True













Slip = 2 Slippage in Points





Magic = 1; MagicNumber des Advisors





Das Ergebnis dieser Optimierung sehen Sie hier:













In naher Zukunft plane ich den VR --- SETKA --- für MQL5, für MetaTrader 5 zu schreiben







