Olá caros traders, por demanda popular foi escrito o Advisor VR --- SETKA --- 3. Este Advisor, eu escrevi de minha própria experiência de negociação. Percebendo que o mercado e o preço são caóticos, sem leis e sem garantia de que num minuto vai cair ou subir. Mas neste caos, existe uma regra de ouro que nunca vai mudar, pelo menos é o que aparece neste caos de sequências regulares das constantes, ou seja, o caos é o caos dentro de uma hora e dentro de um ano continuará sendo o caos. Eu tive uma idéia sobre como você pegar o movimento de vários tamanhos e beneficiar-se desta pequena vantagem.





1 - Uma boa entrada no mercado

Eu acho que muitos de vocês ouvem a notícia sobre o mercado de ações, onde o preço tem frequentemente mudado 2% para 1% e etc. Eu investiguei em detalhes as estatísticas sobre as táticas de negociação do mercado sobrecomprado ou sobrevendido, por exemplo, temos um preço mínimo ou máximo de moeda do dia a 1.23000, para abrir uma transação o advisor precisa subir ou cair, que é especificado por padrão na sua porcentagem no valor de 1.3%, respectivamente, o Adviser irá vender preço à 1.24230.





Um mínimo no dia a 1.23000, o preço atual de 1.25000, o limite no qual irá vender na Porcentagem no valor de 1,3%:(((preço atual 1.25000 * 100) / Dia Mínimo 1.23000) -100)> = Porcentagem 1,3%





O sinal para comprar é obtido revertendo isso. Assim, tomamos o recuo do movimento do preço mais forte! ...

A maioria das outras táticas não se enquadram na proporção de 8/2 , geralmente são na proporção 5/5 ou 3/7, etc.





Manter a posição não é nenhuma intervenção do Expert com um resultado positivo na ordem executada, ou seja, se a abertura da ordem está com um preço justo e com lucro, o Advisor aguarda a execução do take profit. Se você usar lotes de cálculo do depósito (lotes = 0 e Porcentagem => 1), cada nova transação terá um resultado positivo do lote um pouco a mais do que o anterior. Para calcular a percentagem de lotes de dinheiro livre foi retirado o código MQL4 textbook. O Código modificado permite que você especifique a porcentagem para um valor decimal (1,1% 1,8% 35.69%).





Existindo uma transação não lucrativa, colocamos um método médio (soma-se a posição atual na posição do mercado de mesmo tipo e mesmo tamanho de mercado), ou seja, se o preço for contra nós, contra a nossa posição no mercado, o advisor vai lidar com o mesmo tipo, no cálculo reverte o preço quando o lucro nos negócios erá igual a 0. No cálculo da média sem Martingale, para fechar em zero é necessário reverter a 50-52%, dependendo do spread e das comissões.





Gráfico de resultados incluídos com o volume constante da negociação









Usando o Martingale em vez de reversão, para fechar uma série de ordens será no valor de 20-22%.





(Averaging Martingale - adiciona a posição atual na posição do mercado de mesmo tipo e com lote maior do que a operação anterior no mercado)

O método Martingale é altamente arriscado, porque o movimento de 300-400 pontos vai exigir quantidades significativas de fundos no depósito





Gráfico usando volumes Martingale, variando em quantidade de posições abertas









Para cálculo da média, a instalação de adicionais garante a abertura da opção utilizando pontos na distância, bem como a opção "ShagDist" que com cada novo nível aumenta a distância para um dado número de pontos.





O Expert Advisor apresenta a opção de alterar o método de cálculo da média





Classic Martin = False





By Martingale Martin = True













Slip = 2 - desvio em parágrafos





Magic = 1 - número mágico do advisor





Como resultado, temos a programação da otimização de preço descoberto.













Num futuro próximo, eu pretendo escrever o VR --- SETKA --- MQL5 para o MetaTrader 5







