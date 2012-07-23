Добрый день уважаемые трейдеры, по многочисленным просьбам был написан советник VR---SETKA---3 . Данный советник я писал исходя из собственного опыта торговли. Понимая что рынок и цена это хаос в котором нет законов и нельзя гарантировать что через минуту будет падение или рост . Но зато в этом хаосе есть один железный закон который никогда не изменится а именно то что в хаосе не появится закономерных постоянных последовательностей, а именно хаос и через час будет хаосом и через год будет хаосом. Я задался мыслью о том как можно ловить движения разной величины и получать от этого небольшой плюс.

Советник был написан исходя из трех составляющих :

1 - Хороший вход в рынок ( Для этого я перебрал больше десятка торговых тактик, целью было найти тактику которая имела бы как минимум 8 удачных входов против 2 неудачных )

2 - Удерживать позицию до получения запланированной прибыли.

3 - Положительный выход по профиту и вывод статистических 2 убыточных сделок в ноль, ( Дабы нас не расстраивал 0 при закрытии ордеров был добавлен параметр Plus который добавляет несколько пунктов в плюс)

1 - Хороший вход в рынок



Я думаю многие из Вас слушают новости о фондовых рынках где часто говорят цена выросла на 2 % на 1% и т, д. Мною была детально исследована статистика по торговой тактике перекупленности или перепроданности рынка, тоесть мы имеем минимум или максимум дня цену валюты 1,23000 для открытия сделки советнику нужен рост или падение, которое задается параметром Percent по умолчанию в советнике идет 1,3 соответственно советник продаст при достижении цены 1,2423

Минимум дня 1,23000, текущая цена 1,25000, порог при котором продать Percent 1,3 % (((текущая цена 1,25000*100 )/Минимум дня 1,23000)-100)>=Percent 1,3 %

сигнал на покупку получается обратный этому. Таким образом мы берем откат от сильного движения цены !... Большинство других тактик не подпадало под соотношение 8/2 было все что угодно и 5/5 и 3/7 и др. 2 - Удерживать позицию до получения запланированной прибыли. Удержание позиции идет методом не вмешательства советника при положительном результате первого ордера, а именно открыт первый одер и если цена идет правильно и дает прибыль советник ждет исполнения тейк профита. При использовании расчета лота от депозита (Lots = 0 а Percent => 1) каждая новая сделка будет иметь при положительном результате лот чуть больше предыдущего. Для расчета лота по проценту от свободных средств был взят код из учебника MQL4. Код видоизменен и позволяет задавать процент с десятичным значением (1,1% 1,8% 35,69%) 3 - Положительный выход по профиту и вывод статистических 2 убыточных сделок в ноль, ( Дабы нас не расстраивал 0 при закрытии ордеров был добавлен параметр Plus который добавляет несколько пунктов в плюс) Выход из убыточной сделки происходит методом усреднения (Усреднение-добавление к текущей позиции в рынке позицией такого же типа и таким же объёмом) тоесть цена пошла против нас против нашей позиции в рынке то советник откроет сделку такого же типа, В расчете что цена откатит до состояния когда прибыль по сделкам будет равна 0. При усреднении без Мартингейла советнику для закрытия в ноль нужен откат в 50-52 % в зависимости от спреда и комиссии . График с ипользованием постоянного объема торговли С использованием Мартингейла советнику достаточно отката в размере 20-22% что бы закрыть серию ордеров .

(Усреднение по Мартингейлу -добавление к текущей позиции в рынке позицией такого же типа и лотом большем чем у предыдущей сделки) Метод с Мартингейлом считается Высоко рискованным так как при движении в 300-400 пунктов потребуется значительное колличество средств на депозите

График с использованием Мартингейла объемы варьируются от колличества открытых позиций





Для усреднения, для установки открытия следующего добавочного ордера ипользуется параметр Distanciya которая указывается в пунктах, а также параметр ShagDist который с каждым новым ордером увеличивает растояние на заданное колличество пунктов.

В советнике присутсвует параметр для изменения метода усреднения

Классический Martin=False По Мартингейлу Martin=True





Slip=2; Проскальзывание в пунктах

Magic=1; Меджик номер советника

В результате при проведении оптимизации по ценам открытия мы имеем следующий график

В ближайшее время мною планируется написание VR---SETKA---MQL5 для терминала MetaTrader 5