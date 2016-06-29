He decidido publicar las bases de lo maximo del asesor experto para consideración pública. Esto incluye la identificación de las consolidaciones en la gráfica y trading basado en consolidaciones. La consolidación de precio es un punto en el gráfico donde el mercado se atasca y no puede hacer una jugada definida por un tiempo. Traza en el gráfico el Maximus de pistas de tales consolidaciones en el pasado, y luego abre operaciones si el límite de las consolidaciones "recibe un golpe". Dos líneas verdes en la parte superior definen una consolidación de compra (que también puede conducir a una operación de venta en la dirección opuesta), dos líneas rojas en la parte inferior definen la consolidación de la venta (que también puede conducir a una operación de compra). Las líneas blancas son el inicio y el final de donde se identificó una consolidación. Si no ve líneas blancas, esto significa que una consolidación fue identificada basandose en los puntos de pivote (estos pueden ser 1.2500, 1.2600, 1.2700 etc para EURUSD). Así de simple.

Parámetros. Los parámetros que en el EA se asemejan a los utilizados en versiones anteriores de maximus (consulta información en mi perfil):

delay_open – una vez que este expire una nueva operación se puede abrir (1-15 minutos, 2-30 minutos etc.); el temporizador se reinicia después de cada operación de trade;

distance – puntos de consolidación después de que se abre unaoperación;



períod - una vez que este expire, se lleva a cabo (horas) una nueva búsqueda de la consolidación;



range - rango mínimo entre consolidaciones superiores e inferiores;



risk - esto define el lote; cuanto mayor sea el valor, más bajo es el lote;



stop_loss - no se debe cambiar;



Trail - generalmente se debe aceptar los mismos valores del rango.



Limitacions. El código anterior:

trabaja sólo en una cuenta demo y sólo con EURUSD

se basa en variables globales que deben eliminarse antes de cada nueva sesión

no incluye toda una serie de funciones y debe ser óptimo ultimar la lógica del asesor (cálculo automático y compensación de pérdidas potenciales, seguimiento de piques basados en la desviación estándar, optimización automática de parámetros de trading, operaciones "add-on", "contra el grano", sonidos y la presentaión del error)

incluye una serie de errores intencionales, por lo que no debe ser utilizado en cuentas reales, aunque si si se modifica

puede utilizarse sólo depo con 5 dígitos depo



Procediendo al método. Principiantes del Forex, su sencilla táctica "Te-morirás-en-un-minuto-mediante-ensayos-con-un-período-de-3-años" fracasará así como así. Ningún asesor puede soportar una prueba de 3 años con los mismos parámetros. Incluso se es que se puede, sin duda se obtendrá cerca de cero ganancias. Así que el método básico de procedimiento es el mismo que el descrito para otras versiones de maximus (consulta más info en mi perfil). Para resumir. Optimización de 1-1,5 k variaciones durante un período de 1-2 semanas, coincidencia de parámetros más rentables y el trading para la próxima semana basado en estos nuevos parámetros. H1 gráfico EURUSD, todo cálculo se realiza basándose en un timeframe de 15 minutos.



Brainstorm. Mi propósito es discutir este trading basado en consolidación. Deseando escuchar cualquier sugerencia sobre mejoras de consolidación. Por ejemplo, la imagen muestra: 1) la consolidación en la parte inferior de una tendencia a largo plazo para arriba y 2) la consolidación de una tendencia hacia abajo que se agotó. Estos son diferentes tipos de consolidaciones. Probablemente está parado para integrar una especie de tipo de asignación y, digamos, abrir distintos lotes para emparejar diferentes consolidaciones. Por favor, dime lo que piensas!



Misc. No voy a leer los mensajes internos, cualquier discusión debe ser abierta y desarrollada en esta página. Si me pides que implemente los métodos de depósito de 4 dígitos, otros instrumentos, modificarlo para trabajar sin variables globales, explicar una vez sobre lo que la consolidación es etc, voy a bostezar en usted.



