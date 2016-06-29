Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Precio del MA de Bollinger - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1393
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Indicador Standard Bollinger Bands® se basa en la media móvil simple. Este indicador Bollinger MA precio es más elástico en parámetros de entrada. Le permitirá utilizar otras medias móviles, el espectro estándar de precios aplicados y calcular las líneas superiores e inferiores más precisamente con la desviación como un valor double.
Este indicador se prepara basado en plantilla de las bandas de Bollinger, BB . También se preparan varias versiones completadas de indicador Precio de Bollinger MA para quien sabe qué media móvil y que precio utilizar.
Parámetros de entrada:
MA_method:
- 0 - media móvil simple
- 1 - media móvil exponencial,
- 2 - media móvil alisada
- 3 - media móvil lineal ponderada.
Applied_price:
- 0 - precio de cierre,
- 1 - precio de apertura,
- 2 - precio del alto,
- 3 - precio del bajo,
-
4 - precio medio,
-
5 - precio típico,
- 6 - precio de cierre ponderado.
Bollinger MA Price indicator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10772
Un conjunto de scripts para instalar y trabajar con Gann fan. El Fan personalizado tiene ángulos correctos y es insensible.VR---MOVING-AVERAGE
Una versión mejorada del indicador estándar de media móvil, ahora con el timeframe por hora, puedes ver las medias de plazos superiores móviles.
Un nuevo EA para modificar niveles de órdenes stopmaximus_vX lite
Asesor Experto que abre operaciones basado en consolidaciones de precio