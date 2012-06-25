Ставь лайки и следи за новостями
Bollinger MA Price - индикатор для MetaTrader 4
- 6416
-
Описание:
Стандартный индикатор Bollinger Bands основан на простой скользящей средней. Предлагаемый индикатор Bollinger MA Price более эластичен в установочных параметрах. Он позволит вам использовать другие скользящие средние, стандартный спектр применяемых
цен и более точно вычислить верхнюю и нижнюю линии с отклонением в виде не целого значения. Этот индикатор приготовлен на основе шаблона Bollinger Bands, BB.
Несколько готовых версий индикатора Bollinger MA Price приготовлено для тех, кто заранее знает какую скользящую среднюю и цену намеревается использовать.
Входные параметры:
MA_method:
- 0 - простое скользящее среднее (SMA),
- 1 - экспоненциальное скользящее среднее (EMA),
- 2 - сглаженное скользящее среднее (SMMA),
- 3 - линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).
Applied_price:
- 0 - цена закрытия (close);
- 1 - цена открытия (open);
- 2 - максимальная цена (high);
- 3 - минимальная цена (low);
- 4 - средняя цена, (high+low)/2;
- 5 - типичная цена, (high+low+close)/3;
- 6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;
Картинка:
Индикатор Bollinger MA Price
