Стандартный индикатор Bollinger Bands основан на простой скользящей средней. Предлагаемый индикатор Bollinger MA Price более эластичен в установочных параметрах. Он позволит вам использовать другие скользящие средние, стандартный спектр применяемых цен и более точно вычислить верхнюю и нижнюю линии с отклонением в виде не целого значения. Этот индикатор приготовлен на основе шаблона Bollinger Bands, BB.



Несколько готовых версий индикатора Bollinger MA Price приготовлено для тех, кто заранее знает какую скользящую среднюю и цену намеревается использовать.

Входные параметры:

MA_method:



0 - простое скользящее среднее (SMA),



1 - экспоненциальное скользящее среднее (EMA),



2 - сглаженное скользящее среднее (SMMA),

3 - линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).



Applied_price:



0 - цена закрытия (close);

1 - цена открытия (open);

2 - максимальная цена (high);

3 - минимальная цена (low);

4 - средняя цена, (high+low)/2;

5 - типичная цена, (high+low+close)/3;

6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;

Индикатор Bollinger MA Price