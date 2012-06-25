CodeBaseРазделы
Bollinger MA Price - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Стандартный индикатор Bollinger Bands основан на простой скользящей средней. Предлагаемый индикатор Bollinger MA Price более эластичен в установочных параметрах. Он позволит вам использовать другие скользящие средние, стандартный спектр применяемых цен и более точно вычислить верхнюю и нижнюю линии с отклонением в виде не целого значения. Этот индикатор приготовлен на основе шаблона Bollinger Bands, BB.

Несколько готовых версий индикатора Bollinger MA Price приготовлено для тех, кто заранее знает какую скользящую среднюю и цену намеревается использовать.

Входные параметры:

MA_method:

  • 0 - простое скользящее среднее (SMA),
  • 1 - экспоненциальное скользящее среднее (EMA),
  • 2 - сглаженное скользящее среднее (SMMA),
  • 3 - линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).

Applied_price:

  • 0 - цена закрытия (close);
  • 1 - цена открытия (open);
  • 2 - максимальная цена (high);
  • 3 - минимальная цена (low);
  • 4 - средняя цена, (high+low)/2;
  • 5 - типичная цена, (high+low+close)/3;
  • 6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;

Картинка:

Индикатор Bollinger MA Price

