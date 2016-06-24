Participe de nossa página de fãs
Bollinger MA Price - indicador para MetaTrader 4
- 1313
Descrição:
O indicador Standard Bollinger Bands ® é baseado na média móvel simples. Este indicador Bollinger MA Price é mais elástico em relação aos parâmetros de entrada. Ele permitirá que você use outras médias móveis, no espectro padrão dos preços aplicados e calcula as linhas superiores e inferiores com maior precisão de desvio como um valor duplo.
Este indicador é elaborado com base no modelo Bollinger Bands, BB. Várias versões completas do indicador Bollinger MA Price também são preparadas para aqueles quem sabem qual média móvel e preço usar.
Parâmetros de entrada:
MA_method:
- 0 - Média móvel simples,
- 1 - Média móvel exponencial,
- 2 - Média móvel suavizada,
- 3 - Média móvel Linear ponderada.
Applied_price:
- 0 - preço de fechamento,
- 1 - preço de abertura,
- 2 - máxima do preço,
- 3 - mínima do preço,
4 - preço médio,
5 - preço típico,
- 6 - Preço de fechamento ponderado.
Indicador Bollinger MA Price
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10772
