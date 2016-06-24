Descrição:



O indicador Standard Bollinger Bands ® é baseado na média móvel simples. Este indicador Bollinger MA Price é mais elástico em relação aos parâmetros de entrada. Ele permitirá que você use outras médias móveis, no espectro padrão dos preços aplicados e calcula as linhas superiores e inferiores com maior precisão de desvio como um valor duplo.



Este indicador é elaborado com base no modelo Bollinger Bands, BB. Várias versões completas do indicador Bollinger MA Price também são preparadas para aqueles quem sabem qual média móvel e preço usar.

Parâmetros de entrada:

MA_method:

0 - Média móvel simples,

1 - Média móvel exponencial,

2 - Média móvel suavizada,

3 - Média móvel Linear ponderada.

Applied_price:

0 - preço de fechamento,

1 - preço de abertura,

2 - máxima do preço,

3 - mínima do preço,

4 - preço médio,



5 - preço típico,



6 - Preço de fechamento ponderado.

Indicador Bollinger MA Price

