VR---MOVING-AVERAGE - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Spanish English Русский Deutsch Português
Una versión mejorada del indicador estándar de media móvil, ahora con el timeframe por hora, puedes ver las medias de plazos superiores móviles.

El indicador es interesante porque tiene protección incorporada contra cambio de nombre.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10685

