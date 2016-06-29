Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VR---MOVING-AVERAGE - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 899
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Una versión mejorada del indicador estándar de media móvil, ahora con el timeframe por hora, puedes ver las medias de plazos superiores móviles.
El indicador es interesante porque tiene protección incorporada contra cambio de nombre.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10685
El script (en ausencia de comunicación) vuelve a examinar el servidor, pagina el historial, emula los ticks para los indicadores y los expertos.ZigZag ideal
Zig-zag muy rápido. No hay picos falsos. No hay picos malos. Diseñado para su uso en un EA. Optimizado para la recuperación de picos
Un conjunto de scripts para instalar y trabajar con Gann fan. El Fan personalizado tiene ángulos correctos y es insensible.Precio del MA de Bollinger
Indicador de Bandas Bollinger con posibilidad de establecer el modo de MA, precio a aplicar y la desviación como un valor double.